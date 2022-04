Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile ucrainene de informații au acuzat Rusia ca planuiește sa recruteze civili ucraineni din regiunile ocupate Herson și Zaporijia, potrivit unei evaluari a Ministerului Apararii din Marea Britanie.

- Armata rusa a organizat in Belarus un loc unde se vand bunurile furate in timpul invadarii Ucrainei, transmite Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.„In orașul Narovlya (Belarus), invadatorii au inființat un bazar specializat in care vand bunuri furate in Ucraina.…

- Razboiul a intrat intr-o faza "extrem de imprevizibila", cu "multe scenarii posibile" si, desi "Ucraina poate invinge daca este bine inarmata", "cucerirea Mariupolului ar putea schimba datele problemei", a declarat, marți, generalul american David Petraeus, fost director al Agentiei Centrale de Informatii…

- Ucraina primeste o multime de informatii despre intentiile Rusiei datorita unei retele extinse de informatii, inclusiv din surse din Kremlin, transmite Ukrinform.net, care il citeaza pe seful Directiei de Informatii al Ministerului Apararii al Ucrainei.

- Armata rusa a inceput sa aiba probleme cu finanțarea, susține Serviciul de Informații din Ministerul Ucrainean al Apararii, conform unei postari facute pe pagina personala de Facebook. „Unitațile militare ruse au probleme cu finanțarea. Plata cheltuielilor facute pana in prezent nu a fost prevazuta…

- Informația precum ca Ucraina este atacata din partea Transnistriei, în aceasta dimineața, este una falsa. Despre aceasta a informat purtatorul de cuvânt din cadrul Ministerului Apararii, Maria Arama, transmite Știri.md. „În contextul știrilor circulate pe…

- Exista o prezenta militara rusa in crestere la granitele Ucrainei, avertizeaza tarile occidentale, iar Estonia spune ca grupuri de lupta sunt mutate inaintea unui probabil atac in care vor ocupa "pozitii cheie", toate aceste deplasari contrazicand insistentele Moscovei privind retragerea sa militara,…

- Rusia continua sa deplaseze trupe la granița cu Ucraina și va lansa probabil un atac militar "limitat" impotriva acestei țari, a declarat miercuri șeful Serviciului estonian de informații externe, citat de Reuters.