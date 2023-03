Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul federal de securitate rus (FSB) a precizat marti ca nu i-a oferit niciun fel de garantii de securitate presedintelui american Joe Biden dupa ce Washingtonul a informat Moscova ca liderul de la Casa Alba va face o vizita la Kiev, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele american Joe Biden s-a concentrat intens asupra discuțiilor despre urmatoarele luni de lupte atunci cand a stat de vorba cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, luni, la Kiev, potrivit consilierului pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, noteaza CNN. Fii…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, sustine marti seara (miercuri, ora 4 a.m., ora Romaniei) discursul sau anual despre Starea Uniunii, in care le va spune republicanilor ca ar trebui sa poata lucra impreuna in noul Congres, releva un extras din discurs, publicat de Casa Alba, anunța Rador. …

- Casa Alba a facut cunoscut miercuri ca Joe Biden, 80 de ani, isi va finaliza controlul de sanatate pe 16 februarie, cu atat mai asteptat, cu cat presedintele american intentioneaza sa candideze din nou in 2024, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden a discutat vineri la telefon cu RowVaughn Wells si Rodney Wells, mama si tatal vitreg al lui Tire Nichols, un afro-american care a murit la trei zile dupa ce a fost batut de politisti de culoare, a informat Casa Alba, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Alte sase documente marcate drept clasificate au fost gasite in casa presedintelui Joe Biden din Wilmington, Delaware, de catre investigatorii Departamentul de Justitie al SUA, a declarat un avocat al sefului de la Casa Alba, relateaza Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele american Joe Biden il va primi marti, 17 ianuarie, la Casa Alba pe premierul olandez Mark Rutte, au anuntat joi serviciile celor doi lideri, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…