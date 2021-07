Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in aceasta dimineața pe un drum din Bacau! Șapte persoane și-au pierdut viața in urma accidentului rutier produs, dupa ce un microbuz, in care se aflau mai mulți de oameni, s-a izbit frontal de un alt autoturism. Din nefericire, printre decesele inregistrate, se regasesc și doi copii…

- Raed Arafat vine și cu prima reacție dupa accidentul cumplit din aceasta dimineața din Bacau, in urma caruia 7 persoane au murit. Seful DSU spune cum au stat lucrurile la fața locului și marturisește ca mai multe persoane au fost resuscitate pe șosea.

- In urma accidentului grav de astazi din Bacau in urma caruia au fost gasite 7 persoane decedate s-au descoperit și doi copii morți. Aceștia se aflau pe bancheta din spate a autoturismului implicat in impactul violent cu microbuzul.

- Avertizorul de integritate Edward Snowden a avertizat ca va veni o vreme in care niciun telefon nu va fi in siguranța de atacul hackerilor și a cerut guvernelor sa adopte un memorandum global prin care sa interzica comerțul de softuri spyware de tip Pegasus, softul israelian folosit de guverne pentru…

- Cel putin 45 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului aerian produs duminica dimineata in Filipine, anunta autoritatile militare de la Manilla, conform Agentiei France-Presse. Un avion militar de transport de tip C-130 s-a prabusit duminica dimineata in provincia…

- Autoritațile din Constanța au primit inregistrari video cu doi barbați care trec pe langa Petromidia imediat dupa explozia uriașa de la rafinarie, de vineri, in urma caruia 5 persoane au fost ranite și una este data disparuta. „Da-i in p**a mea, repede, b**ș p**a, ca murim dreacu' toți! Da-i in fața!”,…

- Sapte persoane au fost retinute de procurorii DIICOT in urma a 16 perchezitii efectuate, luni, la suspecti de trafic de droguri de risc si de mare risc din judetele Neamt, Suceava, Bacau si Iasi. Anchetatorii au descoperit la perchezitii bani, canabis si cocaina, se arata intr-un comunicat al IPJ Neamt…

- Cinci barbati implicati in accidentul care a avut loc marti dimineata pe DN 1, la Nistoresti, au fost declarati decedati, alte doua persoane sunt ranite usor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Traficul rutier a fost complet blocat pe DN 1 si deviat prin Breaza, anunta…