Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre liderii PSD, Codrin Stefanescu, face dezvaluiri cutremuratoare dupa decesul Ionelei Prodan. Prieten de familie cu solista, Stefanescu a vorbit in direct la Romania TV despre ultima discutie pe care a avut-o cu Ionela Prodan. Acesta a dezvaluit ca aceasta avea pierderi de memorie. Mai…

- Vestea ca Ionela Prodan este hranita doar prin perfuzii i-a alarmat pe apropiații artistei, dar și pe fani. Medicul Tudor Ciuhodaru a oferit un interviu in urma cu puțin timp in cadrul caruia a marturisit ce șanse are cantareața de muzica populara ca sa iși revina. Va reamintim ca vedeta este in prezent…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Andreea Mantea este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Deși este „vanata” de mulți barbați, vedeta prefera sa fie singura și sa iși creasca in liniște baiețelul.

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…