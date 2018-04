Stiri pe aceeasi tema

- IONELA PRODAN a murit luni seara, in jurul orei 21.00, la Spitalul Elias. Suferea de mai mult timp de o afecțiune a pancreasului, iar tratamentele nu mai dadeau rezultate. Celebra interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla in stare grava la Spitalul Elias din București, dupa ce a…

- Reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, acolo unde era internata artista, au confirmat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, a murit luni seara, in jurul orei 21.00. Ea avea probleme cronice care s-au acutizat de cand a fost internata, de pe 16…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...

- Ionela Prodan a murit. Spitalul Elias, acolo unde era internata artista, a dat publicitații un comunicat de presa. IOnela Prodan a murit in urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. Artista fusese internata pe 16 martie, in stare grava. Ulterior, a intrat in coma. ”Doamna Ionela Tanase (Prodan)…

- Anamaria Prodan a rabufnit in direct la tv, dupa ce s-a spus ca mama ei s-a stins din viața. In prezent, Ionela Prodan se afla in coma la Spitalul Elias din Capitala. Anamaria Prodan este suparata pe cei care au spus lucruri despre Ionela Prodan, desi ea nu a facut nicio declarație. Starea de sanatate…

- Anamaria Prodan a publcat un discurs copleșitor despre mama sa, Ionela Prodan, care are mari probleme de sanatate. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Elias din Capitala , iar starea sa de sanatate nu este deloc una buna, ba dimpotriva. Ionela Prodan a slabit enorm…

- Ionela Prodan, este internata de aproape trei saptamani la Spitalul Elias si va mai ramane sub supravegherea medicilor inca o perioada. IONELA PRODAN, primele imagini dupa ce s-a aflat ca starea ei este CRITICA. Cum arata fara machiaj si peruca FOTO "La o perioada de doua luni, artista…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.