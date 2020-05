DEZVĂLUIRI. Cum sunt condamnați să circule prin noroaie locuitorii celei mai bogate localități din România Dezvoltarea sectorului imobiliar din ultimii ani și construcția unor strazi sau cartiere din principalele zone urbane ale Romaniei au fost facute de multe ori fara o strategie de dezvoltare urbana, astfel ca cei care achiziționeaza o locuința sunt de multe ori "condamnați" sa traiasca multe luni fara utilitați sau sa circule pe drumuri neasfaltate sau nepietruite, care la orice ploaie se transforma in adevarate mlaștini de noroaie.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

