- Procurorii DIICOT au arestat pe 10 iulie doi columbieni, doi romani și un israelian, prinși intr-o cabana din Bihor cu peste 6 kg de cocaina, informeaza DIICOT , intr-un comunicat. „In fapt, s-a reținut ca la, inceputul lunii iunie 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat format din 3…

- Un laborator de extragere a cocainei amestecata in cafea a fost descoperit de politisti intr-o locatie din munti, in judetul Bihor, iar doi chimisti din Columbia au fost prinsi in flagrant.Procurorii DIICOT si politistii de la Antidrog au depistat, in urma unei ample actiuni pentru destructurarea unui…

- O operațiune de amploare a avut loc in Bihor duminica dimineața. Procurorii DIICOT și Poliția Romana au fost descoperit primul laborator de extragere secundara a cocainei din Romania, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Romane. Doi carauși columbieni, un israelian și doi…

- Procurorii DIICOT Oradea au retinut, sambata, doi barbati din Arad, sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, dupa ce acestia au fost prinsi in flagrant dupa ce au vandut cantitatile de 100 grame de cocaina si 300…

- Poliția ceha a anunțat ca a confiscat 840 de kilograme de cocaina, in valoare estimata la 81 de milioane de euro, dupa ce stupefiantul a fost descoperit de angajații unor supermarketuri in lazi cu banane, relateaza AFP. Personalul acestor supermarketuri situate in doua orașe cehe, Jicin și Rychnov nad…

- Procurorii DIICOT Cluj au confiscat o cantitate importanta de canabis in data de 2 iunie, și au reținut 3 barbați banuiți de trafic de droguri de risc și de mare risc.„La data de 2 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a raspuns la intrebarea – care i-a fost adresata la un post TV – daca este de acord ca liderul de la Kremlin este vinovat pentru inflație. Ciolacu a spus ca „este si Putin unul dintre vinovati, dar avem si o vina interna in guvernarile anterioare”. De asemenea, Marcel…

- Anchetatorii fac cercetari la casa barbatului, strang probe pentru a vedea daca ramașițele sunt sau nu ale omului de afaceri. Datele arata ca el a fost dus la locul in care a fost gasit mort, iar mașina a fost ulterior incendiata. Procurorii au anchetat-o pe menajera barbatului pana in acest moment.…