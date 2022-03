Stiri pe aceeasi tema

- SUA anunța ca Rusia va plati pentru uciderea jurnalistului Brent Renaud de catre armata rusa Consilierul pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, a declarat ca SUA vor impune „consecințe adecvate” Rusiei, dupa uciderea jurnalistului american Brent Renaud, potrivit BBC. Vestea morții jurnalistului…

- Brent Renaud, un faimos jurnalist și realizator de film american, a fost ucis in Ucraina. Moartea lui Brent Renaud a fost anunțata in ziua de duminica, 13 martie 2022. Jurnalistul se afla in orașul Irpin, care este asediat de militarii ruși. Irpin este in apropierea capitalei Ucrainei, Kiev. Brent Renaud…

- Omul de afaceri rus, CEO al Transparent Business Alexander Konanykhin, care locuiește acum in SUA, a anunțat o recompensa pe capul lui Putin, scrie Unian.net .Acesta a promis un milion de dolari unui ofițer celor care il vor captura pe Vladimir Putin.„Promit sa platesc 1.000.000 de dolari ofițerilor…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut primul sau discurs despre starea Uniunii. Joe Biden l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un ”dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin ”s-a inselat”, ”suntem pregatiti, suntem uniti”. Liderul de la Casa Alba…

- In urma sancțiunilor aspre aplicate Rusiei de catre statele din Europa, Florin Cițu a vorbit despre cum ar putea fi afectate resursele de gaze ale Romaniei in viitorul apropiat. Potrivit președintelui Senatului, ministrul Energiei se afla in aceste momente in afara țarii pentru a gasi soluții in acest…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre criza din Ucraina. Casa Alba a pregatit noi sancțiuni „semnificative” impotriva Rusiei.„Anunț prima tranșa de sancțiuni. Guvernul rus nu se va putea imprumuta de pe piețele europene. Vom impune sancțiuni la adresa elitelor.Rusia este gata de atac, sper…

- Andrew Kinsel a ajuns pentru prima data in Ucraina in 1992. Tot in acel an trecuse si prin Romania. A ales sa se stabileasca la Kiev, acolo unde are o firma si locuieste cu sotia si cele doua fete. Nu vrea sa paraseasca Ucraina, chiar daca ambasada SUA a recomandat acest lucru. El spune ca viata merge…