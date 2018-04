Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul din Pitești acuzat ca spala banii mafiei italiene va fi extradat. Nicola Inquieto a fost prezentat vineri in fața instanței, cu propunere de arestare. italianul a fost reținut, joi seara, in baza unui mandat european emis de de Parchetul Republicii din Napoli – Direcția Generala Antimafia.

- Afaceristul din Pitești acuzat ca spala banii mafiei italiene va fi extradat. Nicola Inquieto este prezentat, vineri, in fața instanței cu propunere de arestare. italianul a fost reținut, joi seara, in baza unui mandat european emis de de Parchetul Republicii din Napoli – Direcția Generala Antimafia.

- Afaceristul din Pitești acuzat ca spala banii mafiei italiene va fi extradat. Nicola Inquieto este prezentat, vineri, in fața instanței cu propunere de arestare. italianul a fost reținut, joi seara, in baza unui mandat european emis de de Parchetul Republicii din Napoli – Direcția Generala Antimafia.

- Julia și Bogdan au format un cuplu mai bine de 17 ani, insa au decis sa se separe. Cei doi au divorțat in secret. Ulterior, Julia a plecat intr-o vacanța in Cipru cu un barbat despre care s-a spus ca este noul ei iubit. Relația dintre cei doi pare sa fie mult mai apropiata decat atat. Potrivit…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii,…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.

- Viața bate filmul! Romania versus SUA! Cazuri concrete: proiectul metroului spre Drumul Taberei si cel al rachetei Falcon Heavy au demarat aproape in acelasi timp- dar numai unul dintre ele s-a incheiat pana acum cu succes. Mai exact, licitațiile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2008, lucrarile…