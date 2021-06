Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ați aflat cum funcționeaza celebrul sistem Big Brother, astazi veți vedea cum pun presiune principalii actori din Big Pharma, ce sume uriașe se vehiculeaza și ce legatura exista intre Vlad Voiculescu și unchiul sau cu aceasta lume. Pe cine i s-a cerut sa denunțe? Ce probe deține Lucian Duța…

- PSD cere Guvernului sa faca publice urgent criteriile care au permis ca doar o singura firma particulara – GSP Power, „implicata puternic in susținerea candidaturii și alegerea actualului primar PNL de la Constanța, Vergil Chițac”, sa fie beneficiara a sute de milioane de euro din fondurile PNRR,…

- Cateva lucruri se pot considera deja ca fiind știute, puncte stabile in ancheta care se desfașoara la aceasta ora. Ce avem? Știm ca bomba a fost amplasata in mașina, sub scaunul șoferului. De unde știm? In primul rand din analiza mașinii, chiar și din imaginile scurse in presa, fara a mai lua in calcul…

- Numele fostului judecator de la Curtea de Apel București, Corneliu Bogdan Ion-Tudoran, revine in atenție, dar nu oricum, ci ca urmare a unor dezvaluiri facute de un apropiat al ex-magistratului de la CAB. Sunt acuzații grave – și anume ca ar fi vandut sentințe, dar și ca ar fi luat șpagi și ar fi dat…

- Fostul presedinte al Maldivelor si actual sef al parlamentului, Mohamed Nasheed, a fost ranit in cursul serii de joi in explozia unei bombe in fata resedintei sale din capitala tarii, Male, au anuntat vineri surse oficiale, potrivit The Guardian . Nasheed, de 53 de ani, pleca de la locuinta sa din districtul…

- Primaria municipiului Constanta a transmis astazi catre Secretariatul UNESCO dosarul de candidatura pentru obtinerea titlului de Capitala Mondiala a Cartii UNESCO 2023, potrivit apelului de candidaturi lansat la inceputul acestui an in vederea derularii unui amplu proces de selectie internationala pentru…

- Dezvaluiri bomba despre compania de asigurare Euroins. Bulgarii care controleaza Euroins au transformat compania de asigurare intr-o pușculița proprie de sute de milioane de lei, in timp ce mii de asigurați stau prin tribunale ca sa recupereze cateva mii de lei, noteaza discoverproject.ro. In ianuarie…

- Andreea Marin (46 de ani) s-a dezlanțuit in emisiunea de la Metropola TV, fața in fața cu jurnalistul Madalin Ionescu. Vedeta a trecut in revista cele 3 casnicii ale sale și nu a avut nici o bariera in descrierile celor trei soți: Cristian Gheorghița, Ștefan Banica și Tuncay Ozturk, noteeaza click.ro.…