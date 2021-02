Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu i-a transmis vicepremierului Dan Barna sa „ia labele de pe Justiție” și sa lase magistrații sa iși vada de treaba lor. Declarația a fost facuta dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului de desființare a SIIJ. „Nu sunt de acord cu desființarea…

- V.S. Doar doua dintre structurile din cadrul Ministerului Public aflate in județul Prahova – Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte și Parchetul de pe langa Judecatoria Mizil – au schema de procurori complet ocupata. Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații funcțiile vacante…

- Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, in ședința de marți, delegarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, Bogdan Chiș, la conducerea DNA – Serviciul Teritorial Oradea.

- Fostul judecator Ion Popa descrie in volumul ”Noaptea dreptații romanești 2005 – 2020” modul de acțiune in unele cazuri din justiție, autorul identificand un tipar urmat cu rigurozitate in cazul...

- In cursul zilei de azi, Comisia de disciplina pentru judecatori/procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a primit o sesizare surprinzatoare impotriva unui procuror controversat. Plangerea (vezi documentul in facsmil) este facuta de reprezentantul unei firme din județul Olt impotriva…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat ca joi va trimite Consiliului Superior al Magistraturii un proiect de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in vederea obtinerii unui aviz din partea acestei institutii. "Inca de la preluarea…

- Judecatorul Dinu Jelea este noul presedinte al Tribunalului Vrancea. Acesta a castigat concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate…

- Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul lege, inițiat de PSRM, cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost adoptata, marți, 8 decembrie.