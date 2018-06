Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Tender, dupa ce a fost audiata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor in dosarul in care Alina Bica a fost condamnata la patru ani inchisoare pentru ca l-ar fi favorizat pe Ovidiu Tender, a facut o declaratie incendiara.

- Soția omului de afaceri Ovidiu Tender, audiata ca martor in dosarul in care este judecata Alina Bica, le-a spus magistraților ca fosta șefa a DIICOT iși dorea sa devina procuror general al Romaniei, susținand ca relația ei de prietenie cu Elena Udrea ar fi urmat sa o ajute in acest sens."Alina…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanta suprema, ca Alina Bica i-a spus ca Elena Udrea a fost cea care a intermediat discutiile dintre fostul presedinte Traian Basescu si fostul premier Victor Ponta pentru ca acesta din urma sa o propuna pe Bica la sefia DIICOT, iar Basescu pe Laura…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanța suprema, unde a fost audiat ca martor in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, ca i-a facut acesteia mai multe cadouri drept recunoștința pentru ajutorul pe care ar fi urmat sa i-l acorde in dosarul CAROM. Afaceristul…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul in care Alina Bica si Adriean Videanu sunt acuzati de coruptie, judecatorul a dispus pentru 11 iunie citarea mai multor martori, intre care si Ovidiu si Nicoleta Tender, Ana Maria Topoliceanu si Mihail Udroiu. Magistratii au anuntat si finalul procesului,…

