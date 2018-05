Stiri pe aceeasi tema

- În urma unui apel pe numarul 112, în dispeceratul ISU Cluj s-a anuntat faptul ca un elicopter de mici dimensiuni, utilizat la activitati agricole, s-a prabusit în zona unui deal de pe raza municipiului Turda. Potrivit ISU Cluj, imediat au fost alertate o autospeciala complexa…

- Un elicopter utilitar s-a prabușit la mica distanța de municipiul Turda, din județul Cluj. In aparatul de zbor se aflau doua persoane. Aeronava de mici dimensiuni era folosita la munci agricole, potrivit Romania TV. Din fericire, cei doi oameni aflați inauntru au reusit sa se salveze dupa ce au ieșit…

- In mediul virtual au aparut noi imagini cu elicopterul care a aterizat vineri in parceare clubului Nuba din Mamaia. ”Aroganța suprema” a turcilor a pus mai multe persoane in pericol.(CITEȘTE ȘI: EI SUNT CEI MAI ȘMECHERI DE PE LITORAL… AU ATERIZAT CU ELICOPTERUL LA NUBA!) Intr-un videoclip ce a fost…

- Un baiețel de numai 2 ani și 8 luni a disparut vineri seara de acasa. Evenimentul s-a petrecut in satul Șuțu, comuna Ciurila, județul Cluj. Copilul a scapat pentru cateva momente de sub supravegherea parintelui și a disparut. Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 27 aprilie, in…

- Mai mulți oameni și-au vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe A1.Impactul a fost atat de violent, incat un barbat din mașina a murit pe loc, iar celelalte patru persoane au fost grav ranite. La fața locului a fost solicitat de…

- Notarița Camelia Tisa a plecat din casa președintelui Consiliului Județean, Alin Tise, și pare ca se simte din ce in ce mai bine. Ea e implicata in cel mai mare scandal monden din Cluj. Unul dintre zvonurile cele mai intens discutate este acela ca femeia și-a angajat garzi de corp de la o firma specializata,…

- SC ELDI BRUTARIA mareste echipa! °Angajam VANZATOARE in TURDA si CLUJ NAPOCA. °Program :8 ore/zi 6-14/13-20 °1900 lei BRUT +bonuri masa(15 lei/zi )+alte beneficii. °Doar persoanele interesate sunt rugate sa

- Ziua Femeii a fost sarbatorita in cadrul PMP Turda, cu o dupa-amiaza dedicata destinderii și petrecerii, intre membrii și simpatizanții partidului condus de Adrian Nap. Turdenii au avut și invitați importanți, respectiv președintele PMP Cluj, senatorul Cristian Lungu și secretarul județean Ioana Boca.…