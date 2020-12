Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, joi, la preluarea mandatului, ca intentioneaza sa vina cu bicicleta la serviciu, dorind sa instaleze si un rastel la intrarea in sediul MTS. „Voi veni cu bicicleta la minister si voi pune aici un rastel pentru biciclete, jos. Vom face un…

- Eduard Novak, noul ministrul al Tineretului si Sportului, și Ionuț Stroe, predecesorul sau pe aceasta funcție, au susținut miercuri o conferința de presa comuna in care au vorbit despre problemele sportului romanesc și despre cum pot fi ele rezolvate. Eduard Novak și-a preluat mandatul de de ministru…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca nu intentioneaza sa renunte la activitatea competitionala pe durata mandatului si ca isi doreste sa participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde vizeaza obtinerea unei medalii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, afirma ca Romania este in grafic in ceea ce priveste co-organizarea EURO 2020 la fotbal, care va avea loc anul viitor. De asemenea, acesta a mai spus ca nu exista scenariul desfasurarii competitiei intr-o singura tara. „Chiar si in aceste conditii de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, afirma ca Romania este in grafic in ceea ce priveste co-organizarea EURO 2020 la fotbal, care va avea loc anul viitor, si ca nu exista scenariul desfasurarii competitiei intr-o singura tara. "Chiar si in aceste conditii de astazi, EURO 2020 poate fi un…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, la Craiova, ca daca se va certifica un test ieftin pentru depistarea noului coronavirus, vor putea fi reluate si competitiile sportive pentru copii si juniori. Potrivit lui Stroe, in acest moment efortul financiar pe care il fac cei din…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca i-ar placea ca meciul echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Norvegia, programat la 15 noiembrie in Liga Natiunilor, sa fie primul in care spectatorilor sa le fie permis accesul, dar cu respectarea unor masuri de siguranta in contextul…