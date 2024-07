Stiri pe aceeasi tema

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…

- David Popovici rescrie istoria! Dezvaluiri fabuloase ale sportivului dupa ultima performanta reusita. David Popovici a intrat, definitiv, in istorie dupa ultimele medalii cucerite. Vezi AICI dezvaluirile de senzatie facute de David Popovici...

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- David Popovici a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris și mai are un singur test important inaintea de marea competiție. Romanul va participa la Campionatele Europene, acolo unde pare ca nu are un obiectiv clar. Popovici va participa la Campionatele Europene…

- David Popovici a spus clar ce l-a enervat grav. Interventie in forta a sportivului in scandalul momentului. David Popovici s-a decis sa dea cartile pe fata dupa ce a fost atacat inaintea Jocurilor Olimpice 2024. Vezi AICI marturia lui David Popovici din scandalul momentului...

- Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici a oferit detalii despre bautura pe care o sportivul adora sa o consume. Acum, inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris se pune foarte mare preț pe alimentele consumate de campion.

- David Popovici a caștigat patru titluri naționale, și-a indeplinit baremul pentru Campionatele Europene, și-a stabilit cei mai buni timpi ai anului la 100 și 200 m liber, la Otopeni, iar de luni revine la antrenamente pentru a pregati Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici a terminat Campionatele…

- David Popovici (19 ani) a debutat miercuri dimineața la Campionatele Naționale de la Otopeni in seriile probei de 50 m liber. O suta de zile au mai ramas pana la startul Jocurilor Olimpice de la Paris. David Popovici participa in aceasta saptamana la Campionatele Naționale de la Otopeni, ultima sa competiție…