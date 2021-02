Dezvăluirea fostului ministru al Muncii: Unii bugetari au spor de consemn la domiciliu Aceasta spune ca a identificat pana acum șapte domenii, intre care invațamant, sanatate, ordine publica sau administrație și peste 50 de tipuri de sporuri, de la spor pentru periculozitate sau suprasolicitare neuropsihica, pana la munca in ture și spor de consemn la domiciliu. Care sunt sporurile și indemnizațiile care vor fi suspendate Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexandru a prezentat o centralizare a informațiilor cu privire la domeniile ocupaționale bugetare și a publicat și cateva tabele in care se regasesc condițiile de acordare și cuantumul fiecarui spor in parte.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

