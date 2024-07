Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a facut o marturisire importanta inainte de inceperea sezonului opt de la Insula Iubirii. Prezentatorul lipsește de acasa o perioada indelungata datorita filmarilor de la emisiune, iar dorul de familie incepe sa devina tot mai puternic pe zi ce trece.

- Premiera la „Insula Iubirii”, in cel de-al optulea sezon al reality show-ului de la Antena 1. Partenerii au fost despartiti fara sa apuce sa isi ia ramas bun.O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda, demonstrand, o data in…

- O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda. Cel mai dur test de fidelitate, ce va avea premiera luni, marti si miercuri, de la 20.30, la Antena 1, de pe 15 iulie.

- O decizie fara precedent a fost luata la Insula Iubirii, dupa doar cateva ore de la ajungerea cuplurilor in Thailanda, demonstrand, o data in plus, faptul ca in acest sezon, nimic nu mai este la fel.

- Cinci noi cupluri indragostite, curajoase si puternice, gata sa riste totul, isi vor lasa in urma viata impreuna pentru a afla raspunsul la marea intrebare: „Ar trebui sa fie impreuna sau exista altcineva mai bun?”. Convinsi ca Insula Iubirii le va oferi exact raspunsul pe care si-l doresc, Iustina…

- Maria Tebieș e printre cele 10 ispite feminine de la „Insula Iubirii” 2024. Spune ca e singura de patru ani de zile și ca in emisiunea de la Antena 1 spera sa iși gaseasca perechea potrivita. Maria Tebies, 26 de ani, medic rezident, s-a nascut in Canada, iar la 17 ani a venit in Romania, ca sa studieze…

- Antena 1 a anunțat oficial cand incepe Insula iubirii 2024. Sezonul 8 prezentat de Radu Valcan va avea premiera in aceasta vara, iar cinci cupluri iși vor testa relația.Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite de neoprit, in cel mai nou sezon Insula…

- Emisiunea Insula Iubirii va reveni in curand pe micile ecrane cu sezonul numarul 8! La inceputul acestui an, Radu Valcan și-a anunțat fanii direct din Thailanda ca show-ul de la Antena 1 va debuta curand la tv. Emisiunea se pare ca este urmarita și de partenera de viața a lui Radu, Adela Popescu. Vedeta…