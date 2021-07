Stiri pe aceeasi tema

- La 45 de ani, cu peste 30 de kilograme in minus, cu trei copii veseli si o legatura indestructibila cu sotul ei, Amalia Nastase are tot ce isi doreste. Plus o mentalitate de invingator, care a ajutat-o sa treaca peste momentele dificile din viata. Peste divortul de Ilie Nastase, peste pandemia de coronavirus,…

- Edan a implinit de curand 14 ani. Fiul lui Victor Pițurca și al Vicai Blochina ar fi trebuit sa aiba buletin deja, dar vedeta amana momentul. A dezvaluit acum ca baiatul nu e trecut pe numele tatalui. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, Vica Blochina a povestit cat de bine se simte la 45 de ani,…

- Decizie surprinzatoare luata de Miki de la K-pital, o formație de mare succes in muzica autohtona in anii 2000. Dupa 18 de ani de relația cu iubitul ei, Razvan, Miki a decis sa oficializeze povestea de dragoste. Așa ca cei doi s-au casatorit, civil, de curand, dupa cum anunța siteul retetesivedete.ro.…

- Emilia Ghinescu și soțul ei au aniverseaza 10 ani de relație. Cu aceasta ocazie, artista a vorbit despre povestea lor de dragoste la Antena Stars. Se pare ca iubirea lor a sfidat așteptarile celor din jur, care nu credeau ca va fi o relație de durata.

- Amalia și Ilie Nastase au divorțat in 2010, dupa 14 ani derelație și 7 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doua fete, iar in prezent,fiecare dintre ei și-a refacut viața alaturi de altcineva. Invitata lapodcastul gazduit de Mihai Petre, Amalia Nastase a vorbit deschis despremomentul in care l-a cunoscut…

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, au aniversat 9 ani de relație pe 25 mai 2021. Perechea s-a casatorit in vara anului 2015 și are doua fiice, Rita (3 ani) și Vera (9 luni). In mediul online, actrița a publicat mai multe imagini rare alaturi de partenerul ei de viața. „Au trecut 9 ani de cand…

- Timp de un an, Irina Rimes a fost casatorita cu artistul Andi Banica. Fostul cuplu a divorțat in 2017. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un tanar artist francez, David Goldcher. Irina Rimes a dezvaluit motivul real al divorțului de Andi Banica In presa s-a speculat ca Irina și Andi s-au desparțit…

- Ilie Nastase și Amalia au trait o frumoasa poveste de dragoste ce nu a avut șanse de reușita. Totuși, cei doi, deși au mers pe drumuri separate, au ramas in relații bune pentru fetele ce le au impreuna, Alessia și Emma. Fostul sportiv are grija sa pastreze o relație foarte buna cu fiicele sale, iar…