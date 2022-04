Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, apreciaza dupa intalnirile cu presedintii Ucrainei si Rusiei ca mai exista inca o fereastra pentru pace, dar luptele vor fi mai grele inainte de a se ajunge pana la ea, transmite joi dpa.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, mulțumește Indiei pentru ca a luat situația din Ucraina „in ansamblul sau de fapte", anunța CNN, potrivit mediafax.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan susține ca reacția insuficienta a comunitații mondiale la ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014 a dus la actuala agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei.

Hackerii de la Squad303 se alatura celor de la Anonymous și au construit un program care lovește extrem de dur propaganda Rusiei. Aceștia pot trimite mesaje direct pe telefoanele rușilor și le transmit filmulețe, poze sau detalii despre ceea ce se intampla in Ucraina.

Orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, relateaza Reuters.

E mobilizare generala printe ultrașii din galeriile de fotbal! Tot mai mulți suporteri se inroleaza voluntar și lupta pentru Ucraina impotriva Rusiei.

Oligarhii de la Kremlin nu vor mai putea juca in cele mai renumite cazinouri din Europa. Principatul Monaco se alatura sancțiunilor financiare internaționale impuse Rusiei, potrivit news.mc.

Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct.