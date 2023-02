Dezvăluire uluitoare a unui medic. Fă asta în fiecare zi și te vei vindeca de toate bolile Conform acestui medic, ar trebui sa bem numai apa fara fluor sau sa ne filtram chiar și apa plata cumparata gata imbuteliata de la magazin. Cea mai sanatoasa opțiune este, insa, apa de izvor, mai precizeaza medicul.De asemenea, ar trebui sa umblam mai mult desculți. Cel mai indicat ar fi sa pașim in picioarele goale pe nisip, potrivit healthybiofood.com.In plus, ca sa ne vindecam de orice boala, ar trebui sa facem mișcare in fiecare zi in parc, sau in locuri in care aerul este curat. Un alt sfat este sa ne culcam intre orele 22:00 și 02:00, intrucat, spune specialistul, in acest interval, organismul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac este sub mare presiune in ultima vreme, dupa ce in presa a reaparut un dosar in care se spune ca a colaborat cu Securitatea comunista sub numele de Titi Ionescu. Mihai Rusu, fost jurnalist la Europa Libera inainte de Revoluție, susține ca omul de afaceri a jucat un personaj foarte important…

- Un acord va fi necesar „pana la urma”, pentru a se pune capat Razboiului rus din Ucraina, subliniaza vineri, 16 decembrie, președintele rus Vladimir Putin, care se indoiește insa de „increderea” pe care Moscova o poate avea, in opinia sa, in interlocutorii sai. „Cum sa ajungem la un acord? Si ne…

- Daunele colaterale ale razboiului din Ucraina au pus Moldova vecina intr-o criza economica. Moldova se confrunta cu pene de curent electric, și o inflație crescuta de 35%, iar cetațenilor le este greu sa duca un trai decent, potrivit The Guardian.

- Pentru o femeie eleganta, indiferent de ținuta pe care o poarta, accesoriile sunt mereu cele care fac diferența. Atenția la detalii indica rafinament și grija pentru propria imagine, avand capacitatea de a transforma radical ținutele de zi cu zi, care definesc stilul personal, surprinzand intr-un mod…

- Un proiect de Ordonanta de Urgenta a fost pus in dezbatere de Ministerul Finantelor, prin care se stipuleaza un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite…

- Conform unei știri de ultima ora postata pe blogul platformei cauțimașina.ro , in curand, americanii posesori de automobile Mercedes-Benz vor trebui sa plateasca o taxa lunara de 100 de dolari daca iși doresc ca mașinile lor sa accelereze rapid. Este vorba despre cele doua noi modele Mercedes-EQ EQE…

- Spaniolul Tomas Mejias, fost portar al echipei Dinamo, face dezvaluiri incredibile, intr-un interviu exclusiv acordat playsport.ro. A fost adus in Romania in momentul in care clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, dar a trait un coșmar. Și-a platit singur chiria și toți banii pe care i-a caștigat…

- NATO a continuat sa iși extinda sfera activitaților dupa Razboiul Rece, inclusiv in spațiul cibernetic și in spațiul cosmic, care ar trebui sa fie sub administrația ONU. NATO a intensificat și intervențiile in domeniile civile cum ar fi schimbarile climatice, infrastructura, creativitate tehnica, lanț…