- Dominic Fritz a fost indelung curtat de PNL prin liderii partidului dar a refuzat, de fiecare data, sa paraseasca USR. Ultima incercare de acest fel a avut loc cu ocazia venirii lui Nicolae Ciuca in Timișoara in toamna anului trecut, in noiembrie 2023. Mai exact, la zece zile dupa ce Nicolae Robu a…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Timișoara, ca a avut discuții cu actualul edil Dominic Fritz (USR) pentru o inscriere a acestuia in formațiunea liberala.

- Primarul in exercitiu al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, si-a lansat candidatura pentru un nou mandat, marti seara, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, potrivit agerpres.ro. Presedintele USR Timis este sustinut in aceasta cursa de Alianta Dreapta Unita, din care mai fac parte PMP si…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a confirmat astazi ca a parasit PNL și a trecut la Forța Dreptei, condusa de Ludovic Orban. Asta pentru a putea candida din partea unei formațiuni politice la un nou mandat la CJT. Altfel, scenariile in care Nica va da mana cu Dominic Fritz pentru…

- “Nu-mi este teama, dar nici nu putem sa nu luam in serios candidatura sa, pentru ca domnul Robu, inca o data, este un pericol pentru Timișoara”. O frantura dintr-o serie de declarații pe care primarul USR Dominic Fritz le-a facut zilele trecute. Cuvintele de mai sus nu vin pentru a face din edilul USR…

- Stabilirea listelor cu candidații din Timișoara și din Timiș pe care USR ii va propune sau susține la proximele alegeri locale s-ar putea sa se fi complicat puțin odata cu lansarea coaliției cu PMP și Forța Dreptei. Totuși, la Timișoara nu e de așteptat ca Alianța Dreapta Unita sa schimbe prea mult…