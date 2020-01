Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat ziaristei Sanda Nicola, regretata jurnalista Cristina Țopescu masrturisea ca s-a confruntat mult timp cu atacurile de panica. Cristina Țopescu se temea sa nu i se faca rau in timp ce se afla in direct la emisiunile pe care le prezenta, noteaza click.ro."Am suferit vreo 15 ani…

- Apar primele rezultate de la necropsia Cristinei Țopescu. Jurnalista va fi incinerata maine. Primel rezultate ale necropisiei arata ca jurnalista avea in organism un antidepresiv și un somnifer puternic, care, combinate, ar fi putut sa ii cauzeze un atac de cord, anunța Romania TV.Citește…

- Cristina Țopescu a lasat in urma sa multa suferința și foarte multe regrete, iar prietenii sunt inca in stare de șoc de cand au aflat ca aceasta a murit. Jurnalista a fost gasita fara viața, duminica seara, chiar in propria locuința, alaturi de cațeii sai. Se pare ca așa și-ar fi imaginat realizatoarea…

- Vestea ca jurnalista Cristina Țopescu a murit a venit ca un trasnet pentru toți cei care o apreciau pe vedeta. Magda Vasiliu, fosta colega a jurnalista este revoltata pe anumite persoane care acum sunt afectate de trecerea in neființa a acesteia.

- Surse apropiate anchetei in cazul morții Cristinei Țopescu au afirmat, pentru MEDIAFAX, ca jurnalista a fost gasita in pat, invelita cu plapuma, fara a avea urme de violența, fiind puțin probabil ca aceasta sa se fi sinucis, medicii legiști urmand sa stabileasca cauza exacta a decesului.Potrivit…

- Cei doi caini gasiți morți in casa Cristinei Țopescu au fost duși la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA), singura instituție care poate emite concluzii ce pot fi folosite in anchete, a spus, pentru MEDIAFAX, reprezentantul Vier Pfoten, Kuki Barbuceanu, conform Mediafax.Citește…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, un apropiat al regretatei Cristina Țopescu, relateaza un episod din ultima perioada de viața a jurnalistei. CTP arata ca șefii din Antena 3 o doreau data afara pentru ca nu era pe linia postului, insa remarca ca imediat dupa ce s-a aflat de moartea jurnalistei…

- Vasile Dincu, fost vicepremier in Guvernul Ciolos, reactioneaza la anuntul decesului jurnalistei Cristina Topescu. Acesta afirma ca jurnalista visa sa se mute la Cluj. Despre singuratatea fiicei lui Cristian Topescu, Dincu afirma ca "foarte putini dintre noi au inteles ca admiratia nu ajunge pentru…