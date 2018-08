DEZVĂLUIRE privind acțiunea Jandarmeriei la mitingul din 10 august. General francez: A acționat corect Bertrand Cavallierre, general cu 2 stele, fost sef la Jandarmeriei franceze spune ca actiunea Jandarmeriei a fost una corecta, intr-o situatie care a fost complexa. „Expertiza pe care am facut-o pe baza informatiilor pe care le am, nu a scos la iveala chestiuni negative, din contra, a fost o situatie gestionata normal, corect. Faptele ne arata ca a fost o manifestatie cu un mare grad de complexitate. Vorbim in primul rand despre un fenomen in care este implicata o multime compacta de oameni, in al doilea rand, exista printre ei personaje foarte agresive si Jandarmeria a trebuit sa faca fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

