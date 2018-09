Aproximativ un sfert dintre masinile aflate in circulatie nu au RCA valabil, pentru ca proprietarii au incheiat polita pentru o perioada foarte scurta – o luna -, iar apoi au uitat sa o reinnoiasca, potrivit datelor furnizate de Consiliul Concurentei la solicitarea Agerpres. “O problema o constituie reducerea gradului de cuprindere in RCA cauzata, probabil, de existenta politelor de asigurare cu durata foarte scurta. Sunt destul de multe masini in circulatie (aproximativ un sfert), care nu au RCA valabil, pentru ca proprietarii au incheiat polita pentru o perioada foarte scurta – o luna – iar…