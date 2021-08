Dezvăluire de senzație a starului din serialul Prison Break Wentworth Miller, starul din serialul Prison Break, a marturisit intr-o postare pe Instagram ca a fost diagnosticat cu autism, cu un an in urma. Actorul in varsta de 49 de ani afirma ca vestea a fost un soc, dar nu neaparat o surpriza si ca, inainte ca medicii sa ii puna oficial diagnosticul, intuise ca sufera de aceasta afectiune. „Toamna aceasta se implinește 1 an de cand am primit diagnosticul informal de autism. Precedat de un autodiagnostic. Urmat de un diagnostic formal”, a spus actorul, in postare. In aceasi postare, actorul a numit diagnosticul primit un dar si le-a multumit celor care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

