Dezvăluire de pe front: care este cea mai eficientă armă folosită de către forțele ucrainene Confruntarile dintre lunetiștii de pe linia frontului nu seamana cu cele din filme. Razboiul din Ucraina e diferit, iar tragatorii ucraineni au fost nevoiți sa se reprofileze și sa treaca la alt tip de acțiune, dezvaluie un instructor al forțelor Kievului. Pentru cațiva lunetiști ucraineni implicați in luptele din preajma Bahmutului, armele scumpe, de mare precizie și cu bataie lunga, nu sunt prima alegere in luptele cu rușii. Artiom, un instructor de lunetiști din armata ucraineana, a spus intr-un interviu pentru Military Times ca prefera o pușca automata Kalașnikov - cunoscuta și ca AK - cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit Le Figaro . „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”,…

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…

- Ucraina a decis sa lupte in continuare in devastatul oraș Bahmut deoarece batalia de acolo imobilizeaza cele mai bune unitați ale Rusiei și le degradeaza inainte de contraofensiva pe care ucrainenii o au planificata pentru aceasta primavara, a declarat Mihailo Podoleak, principalul consilier al președintelui…

- Suntem in ziua 376 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Zelenski spune ca lupta pentru Donbas este „una dintre cele mai dificile și dureroase batalii”, in timp ce o declaratie rastalmacita a președintelui ucrainean e folosita pentru a sugera ca americanii trebuie sa mearga la razboi. Forțele ucrainene…

- Forțele ucrainene care apara Bakhmut se confrunta cu o presiune din ce in ce mai puternica din partea forțelor rusești, au declarat sambata serviciile de informații militare britanice, lupte intense avand loc in interiorul și in jurul orașului din estul țarii. In imaginile difuzate de Reuters, care…

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.

- Fortele ucrainene au aruncat in aer un pod de cale ferata din interiorul orasului asediat Bahmut, in ceea ce poate parea un semn ca Ucraina se pregateste de retragerea trupelor din aceasta localitate din estul tarii care este intens si continuu atacata de fortele ruse de mai multe luni, relateaza CNN.…

- Polonia, tara membra a NATO si care se invecineaza cu Ucraina, isi va spori in 2023 bugetul pentru aparare nationala pana la 4% din Produsul Intern Brut, a anuntat ieri premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza AFP, potrivit Hotnews. „Razboiul (Rusiei) asupra Ucrainei face ca noi sa ne inarmam…