- Reguli de ochii lumii. Teoretic, masca trebuie purtata la festivalul lui Emil Boc. Practic nu respecta mai nimeni regula, nici macar guvernanții, in absența camerelor de luat vederi. Ministrul de Interne Lucian Bode a fost prezent la festivalul UNTOLD, sambata seara. Acesta a fost surprins de jurnalistii…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, i-a acuzat pe liberalii din echipa premierului Florin Cițu ca au dus Romania intr-o situație de criza și au aruncat in aer coaliția. „Singura ieșire din aceasta situație este sa refacem coaliția de guvernare care a primit votul de incredere al romanilor,…

- Ghinea a afirmat ca este bine ca premierul Florin Citu a preluat interimatul la acest minister. “In dialogul meu cu domnul prim-ministru Florin Citu am stabilit mai multe detalii despre ce se va intampla in perioada urmatoare. Am stabilit oamenii-cheie din echipa de PNRR care ar trebui sa ramana,…

- Nicoleta Dumitrescu In timp ce lupta dintre taberele din interiorul PNL se ascute – mai nou fiind facut public și un al doilea dosar al lui Florin Citu aflat intr-o instanta din SUA – coronavirușii dau semnal ca incep și ei sa ocupe noi teritorii, din ce in ce mai mult. E un fel de care pe care, unde…

- Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: Puneți-va toate economiile la loc sigur, dragi argeșeni, dragi romani. Guvernul falimentar ne va lasa in costumul lui Adam pana la finalul acestui an! Rata inflației a urcat la 5% in luna iulie 2021, fața de 3,9%, cat era in iunie…

- Alexandru Nazare, Ministrul de Finanțe destituit de Cițu pentru ca nu a impartașit politica de imprumuturi fara limite a premierului, a confirmat pentru un post tv din Romania (puteți vedea mai jos un fragment din emisiune) ca Guvernul condus de Florin Cițu a comandat nu mai puțin de 120 de milioane…

- Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV) a anunțat marți, 6 iulie, ca 16.705 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este in foarte ușoara creștere fața de ziua precedenta cand s-au prezentat 16.455 de persoane, dar sub mediua de 20.000 a saptamanii trecute. Marți, Valeriu Gheorghița afirma…