Stiri pe aceeasi tema

- Preotul mureșean Flaviu Gheorghe Șincan s-a stins din viața duminica, 10 mai, la varsta de 41 de ani. Redam, in randurile de mai jos, anunțul facut de familia preotului Flaviu Gheorghe Șincan: ”Preot FLAVIU GHEORGHE ȘINCAN 1979-2020 Ziua de azi, 10 mai 2020, a venit cu o veste ce ne-a cutremurat. Preotul,…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a anunțat luni, 4 mai, prin intermediul unui raspuns la o solicitare a cotidianului Zi de Zi, ca pana in prezent, de la debutul pandemiei, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș ”un polițist a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus”,…

- Dr. Irina Muntean, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice din Targu Mureș a scris sambata, 2 mai, un text pe care il redam, integral, in randurile de mai jos: ”Astazi se implinesc 4 saptamani de cand soțul meu, dr. Muntean Mihai, este internat la clinica Infecțioase 1 cu Covid, in urma unui…

- Deputatul mureșean social-democrat Dinu Socotar a scris miercuri seara, 29 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text explicativ cu privire la adoptarea tacita de catre Camera Deputaților a proiectului legislativ care prevede autonomia Ținutului Secuiesc. Redam, in randurile de mai jos, textul scris…

- Dan Savenco, handbalistul de 34 de ani al lui Dinamo, a fost alocat la Secția 24 Poliție din Capitala. Ferentari, București. La fel ca el si alti sportivi angajati la Dinamo au iesit pe strada, dintre care unii au cedat, cum e cazul Larisei Iordache. Nu e cazul lui Dan, chiar daca prima zi a […] Source

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, alte 5 decese survenite din cauza coronavirusului, 20 astazi. Numarul total ajunge la 346 in Romania, respectiv 16 in județul Mureș. Deces 347 Barbat, 57 ani, din județul Valcea.Data internarii: 12.04.2020 in Secția de cardiologie a Spitalul…

- Numarul romanilor care au murit din cauza COVID-19 a ajuns la 92, a informat miercuri seara Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 70 de ani si o femeie de 78 de ani, ambii din Bucuresti. Barbatul a fost internat in data de 29.03.2020 la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti…

- Mirela Paduraru, o femeie de afaceri din municipiul Targu Jiu, a tras un semnal de alarma pe pagina ei de Facebook cu privire la manipularea care se practica in aceasta perioada, din cauza COVID-19, si a dezastrului economic care paste omenirea, daca toata lumea nu o sa mai mearga la lucru. Mirela Paduraru…