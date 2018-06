Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru presedintia FRF, a tinut sa-si exprime bucuria printr-un mod neadecvat. Liderul de la Casa Fotbalului a spus "Nu a fost un fleac, dar i-am ciuruit!", scrie Mediafax.Intr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii ProSport LIVE, Florin Prunea…

- Vicențiu Iorgulescu i-a dat replica lui Burleanu, dupa ce președintele FRF a insinuat ca fratele președintelui LPF, Gino Iorgulescu, s-ar fi implicat in campania electorala dusa de staff-ul lui Ionuț Lupescu. Șeful Federației a prezentat, joi seara, in studioul Digi Sport, o fotografie in care Florin…

- Razvan Burleanu a obținut azi un nou mandat la Casa Fotbalului, dupa o victorie zdrobitoare reușita in fața lui Ionuț Lupescu, 168-78 la voturi (detalii pe larg, aici). Mircea Lucescu, selecționerul Turciei și un susținator declarat al lui Lupescu, a avut o noua reacție dura dupa triumful istoric categoric…

- Liviu Dragnea a fost intrebat in Parlament de jurnaliști despre alegerile de la FRF si a facut o remarca importanta. "Eu nu votez și am spus ca mi se pare ceva incalificabil daca se adeveresc informațiile ca se folosește o hartie pe care ar fi semnatura mea pentru susținerea domnului Burleanu!…

- Burleanu simte ca-i fuge pamantul de sub picioare și a facut o noua dezvaluire despre Lupescu: ”Minte!”. Cu cateva zile inaintea alegerilor de la FRF , actualul șef de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, pare foarte stresat și-n lipsa de alte argumente, a mai scos de la „dosar” o informație despre…

- „Casa Fotbalului” iși va desemna noul președinte pe 18 aprilie, iar pentru acest post se lupta Razvan Burleanu, actualul președinte, Ionuț Lupescu și Marcel Pușcaș. Primul, insa, pare favorit, in viziunea fostului șef al LPF, Dumitru Dragomir.