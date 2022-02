Stiri pe aceeasi tema

- Smiley dezvaluie finalul mult așteptat al poveștii de iubire in 5 acte din serialul sau muzical ”Mai mult de-o viața” odata cu lansarea ultimului episod care da și numele proiectului. Dupa povestea unei prietenii infantile ce naște o iubire inițial inocenta, apoi pasionala și, intr-un final tradata,…

- Gina Pistol și Smiley au fost filmați in ipostaze intime printre rafturi, intr-un supermarket dintr-un București. Cei doi au dat frau liber sentimentelor și se saruta pasional. Smiley și Gina Pistol au fost surprinși intr-o ipostaza total neașteptata intr-un magazin, printre rafturi. Cei doi se saruta…

- Smiley se lasa „Purtat de vant” in al treilea episod din serialul muzical „Mai mult de-o viața” in care apare in premiera și Gina Pistol. Dupa ce primele doua episoade ale serialului, „Locul sfințește omul” și „Nu mai exista dup-aia”, au spus povestea copilariei fericite și a adolescenței tumultuoase…

- Gina Pistol apare in cel mai nou videoclip lansat de Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 iși susține iubitul necondiționat și este pentru prima data cand apare intr-unul dintre videoclipurile acestuia. Artistul a facut primele declarații despre cea mai noua piesa a lui, „Purtat de vant”. Smiley se…

- Smiley, in varsta de 38 de ani, s-a nascut in Pitești, acolo unde a și crescut pana s-a mutat in București. Artistul a muncit in ultima perioada la un proiect special, iar Gina Pistol l-a ajutat și l-a susținut in tot acest timp. Smiley a lansat astazi primul episod din serialul sau muzical, „Mai mult…

- Smiley are astazi premiera primului episod din serialul sau muzical, „Mai mult de-o viața” pe canalul sau de YouTube. „Locul sfințește omul”, primul episod construit ca un scurt-metraj, este un feat intre Smiley și prietenul sau DOC, o calatorie pe muzica și film a viitorului in trecut, acolo unde incep…

- Cantaretul si producatorul Smiley va lansa joi, pe canalul sau de YouTube, serialul muzical „Mai mult de-o viata”, alcatuit din cinci episoade construite sub forma de scurtmetraje ce leaga muzical si cinematografic etapele unei povesti de iubire fara sfarsit. „La acest final de noiembrie, incep un…

- Smiley deschide o etapa epica in cariera sa și lanseaza serialul muzical „Mai mult de-o viața”, compus din 5 episoade construite ca scurt-metraje care leaga muzical și cinematografic etapele unei povești de iubire fara sfarșit. Primul episod al serialului „Mai mult de-o viața” va fi lansat joi, 25 noiembrie,…