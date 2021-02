Dezmințire de la Londra cu privire la meciurile de la EURO 2020 EURO 2020, care ar urma sa aiba loc in aceasta vara, a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de Covid-19, in speranta ca situatia sanitara se va imbunatati. Guvernul de la Londra a infirmat vineri zvonurile privind posibilitatea gazduirii de catre Marea Britanie a tuturor meciurilor de la EURO 2020, turneu care din cauza pandemiei de coronavirus a fost amanat pentru perioada 11 iunie-11 iulie 2021, potrivit AFP. „Sunt doar speculatii. Modul in care va fi organizat turneul (si unde) depinde de UEFA. Dupa cum organizatia a reafirmat joi, inca se doreste organizarea EURO 2020 in formatul sau initial,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

