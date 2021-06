Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre echipele de fotbal ale Poloniei si Slovaciei, care se va desfasura luni 14 iunie (ora 19:00), la Sankt Petersburg, in Grupa E de la EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), a anuntat UEFA. Arbitri asistenti vor fi romanii Radu Ghinguleac si Sebastian Gheorghe,…

- Odata cu venirea verii, din ce in ce mai mulți romani se gandesc cum și unde sa iși petreaca vacanța de vara, iar mulți dintre aceștia aleg sa calatoreasca chiar cu mașina personala. Astfel, Mio ofera soluții care sa le asigure siguranța pe intreg parcursul calatoriei, indiferent de destinația aleasa.…

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…

- Prima editie a competitiei de rally raid, Cupa Calarasi, va avea loc in perioada 23-25 aprilie si se va desfasura pe un traseu care masoara 333 kilometri. La concurs participa echipaje din Cehia, Polonia, Ungaria, Dubai, italia si Romania.

- Carmen Bruma (43 de ani) și Mircea Radu (52 de ani) au impreuna un fiu, Vlad, in varsta de aproape 7 ani. In cadrul emisiunii Xtra Night Show, vedeta de televiziune a vorbit despre ce fel de mama este. Carmen Bruma, ingrijorata pentru fiul ei: „Am fost foarte paranoica” Intrebata daca s-a vaccinat anti-COVID-19,…

- Daniil Medvedev, principalul favorit, a fost eliminat în sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), fiind învins în doua seturi, 6-4, 6-2, de spaniolul Roberto Bautista Agut, informeaza Agerpres.Bautista Agut, cap de serie numarul 7, s-a impus dupa…