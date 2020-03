Dezinteres maxim pentru fosta Uzina de preparare din Baia Sprie. Solutia este la REMIN-GALERIE FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta, joi ca a primit numeroase sesizari de la bucurestenii din Nord-Vestul orasului cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deseuri Rudeni-Chiajna. Firea afirma ca a cerut o pozitie oficiala de la Ministerul Mediului, cu…

- Vasile Fulga este cel care a luat calea Bucureștiului pentru a arata autoritaților ceea ce considera a fi un genocid executat in padurea de garnița din Topana. Concret, intr-o parte de padure aflata in proprietatea Primariei Topana s-ar taia fara niciun fel de aviz arbori seculari deosebit de valoroși,…

- Explozia a fost anuntata la 112 duminica, 12 ianuarie, in jurul orei 10.00. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Baia Mare cu un echipaj de stingere si unul de prim ajutor EPA SMURD. 10 persoane s-au autoevacuate din bloc, iar alte 28 de persoane au fost evacuate de catre personalul…

- In ultimele 12 de ore, pompierii maramureseni au intervenit la un numar de cinci situatii de urgenta. Astfel, joi, 2 ianuarie, in jurul orei 23.25, pompierii Detasamentului Sighetu Marmatiei au fost solicitati la localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o casa situata pe strada Nicolae…

- Avand in vedere informarea meteorologica de vreme nefavorabila și prognoza de precipitații sub forma de ninsoare, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș au fost intreprinse masurile necesare stabilite in planul pentru perioada sezonului rece. Conform datelor primite de…

- Primaria Ghindeni spera ca in anul 2020 sa termine betonarea in toata comuna si sa inceapa lucrarile la un camin cultural construit de la zero. Planurile de investitii sunt multe, iar administratia spera sa obtina fondurile necesare pentru a concretiza cat mai multe dintre ele. Se termina betonarea…

- ⬤ Primaria a inaugurat promenada de pe strada Zambilelor, in prezența a sute de snagoveni Moș Nicolae le-a facut celor din satul Snagov din comuna cu același nume o mare surpriza, chiar de ziua lui. Mai exact, primarul Marian Oancea, impreuna cu consilierii locali, i-a invitat pe locuitorii localitații,…