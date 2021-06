Dezinsecție terestră, în Lugoj Primaria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetațenilor ca in zilele de 8 și 9 iunie 2021, intre orele 20.30 – 22.30 in toate parcurile și zonele verzi din municipiul Lugoj precum și pe malurile raului Timiș va avea loc o dezinsecție terestra. Acțiunea are in vedere combaterea țanțarilor, capușelor și a insectei tigrul platanului. Pe aceasta cale rugam cetațenii sa inchida geamurile locuințelor in intervalul orar menționat mai sus, in care se vor desfașura activitațile de dezinsecție. Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp Telegram Similare Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

