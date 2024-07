Dezinsecție la Curtea de Argeș Luni, 8 iulie 2024, in parcurile și la locurile de joaca din Curtea de Argeș se face dezinsecție. Activitatea are loc intre orele 23,30 – 3,30. „Rugam cetațenii sa evite deplasarile in parcuri și la locurile de joaca și sa țina ferestrele inchise in acest interval”, au anunțat autoritațile locale. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

