- Primarul Cristi Misaila a oficiat, astazi, prima cununie civila in foișorul din Gradina Publica a municipiului Focșani. Mihaela Anghel și Tiberiu Alin Radulescu au fost primul cuplu focșanean care a spus Da la ceremonia organizata in centrul municipiului. Deoarece a fost organizata in aer liber, la…

- ATENTIE… Compania de Utilitati Publice Barlad face cunoscut barladenilor ca va face lucrari de combatere a insectelor (tintarilor, mustelor si capuselor) pe domeniul public al municipiului Barlad, in noptile de 17 – 18 si 18 – 19 Iunie, intre orele 23.00 – 06.00, dupa cum urmeaza: Miercuri/Joi – 17-18/…

- Compania medicala MedLife a finalizat studiul privind imunizarea naturala a populației pentru COVID-19 din municipiul Suceava, cel mai mare focar din Romania. Principalul obiectiv al studiului a fost masurarea ratei de imunizare la noul coronavirus și, implicit, masurarea riscului de ...

- CBRE, lider pe piața de consultanța imobiliara, a consiliat procesul de relocare pentru compania farmaceutica Novo Nordisk, care a inchiriat o suprafața de 580 mp de birouri in cladirea Țiriac Tower, amplasata in Piața Victoriei. Tranzacția a fost semnata in luna martie, in plina perioada de izolare…

- Primaria Turda efectueaza in perioada 25 – 31 mai 2020 a doua acțiune de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se desfașoara intre orele 21:00 și 04:00. Acțiunea

- Primaria Cluj-Napoca demareaza acțiunea de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Operațiunea se va desfașura in perioada 11 mai – 31 mai 2020, intre orele 21.00 - 06.00, in funcție de condițiile meteorologice. Produsele…

- Blajul va beneficia de o baza sportiva moderna. Primaria municipiului a postat pe SICAP un anunț de achiziție pentru proiectare, execuție lucrari și asistența tehnica. Baza sportiva de tip 1 reprezinta o prima etapa de reabilitare a bazei sportive din Parcul „Avram Iancu”, in cadrul careia se vor construi…

- Așa arata cel mai mare parc din București: plin de gunoaie și alei darapanate. Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a inființat o companie care ar fi trebuit sa se ocupe de acest parc. Compania, denumita Compania de Parcuri și Gradini Bucuresti, a avut alocat un buget generos pentru intreținerea…