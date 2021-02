Un numar de 70 de persoane, printre care 12 copii, au fost evacuate dintr-un bloc din Timișoara dupa ce un miros ințepator a fost simțit in seara zilei de marți, 23 februarie, la parter.In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substante periculoase in spatiul comercial unde s-a efectuat dezinsectia. La verificarea documentelor intocmite in urma dezinsectiei, s-a constatat ca a fost folosit un insecticid CY10. In continuare, se lucreaza pentru ventilarea spatiilor, urmand a se efectua alte masuratori. Persoanele evacuate din scara afectata vor fi relocate cu trei microbuze…