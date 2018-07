Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a solicitat intensificarea tratamentelor de combatere a tantarilor acolo unde exista sesizari din partea cetatenilor, Municipalitatea punand la dispozitia bucurestenilor...

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari: „Am luat act, la revenirea din concediul legal…

- Primaria Capitalei face publica o scrisoare transmisa de primarul general Gabriela Firea firmei responsabile cu dezinsectia in Bucuresti, prin care isi exprima nemultumirea pentru modul defectuos de aplicare a ultimului tratament de combatere a tantarilor, atragand atentia ca societatea nu si-a indeplinit…

- Gabriela Firea a transmis, luni, pe pagina sa de Facebook, un nou episod al raportului realizat la doi ani de mandat ca primar al Capitalei. Astfel, Primarul General a vorbit despre proiectele de consolidare si reabilitare ale cladirilor din Bucuresti, precizand ca sunt vizate 22 de cladiri, dintre…

- Gabriela Firea recunoaște ca a greșit, in cazul Simonei Halep, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru RFI Romania . Astfel, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a greșit alegand sa-i inmaneze Simonei Halep cheia orașului și diploma de excelența in timpul manifestației…

- Gabriela Firea, primarul General al Capitalei, i-a acordat Cristinei Topescu un interviu pentru RFI Romania (www.rfi.ro), in cadrul caruia a vorbit pentru prima data deschis despre evenimentul de saptamana trecuta, cand a fost huiduita de peste 15.000 oameni pe Arena Nationala la petrecerea Simonei…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD.