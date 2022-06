Dezinformarea: semnatarii raportează cu privire la acțiunile lor de combatere a dezinformării în legătură cu COVID-19 Comisia a publicat ultimul set de rapoarte din cadrul programului de monitorizare a COVID-19, care ofera informații referitoare la acțiunile intreprinse de platformele semnatare ale Codului de bune practici privind dezinformarea pentru a limita dezinformarea cu privire la pandemie. Invațamintele desprinse din acest program contribuie, de asemenea, la crearea unui cadru de raportare mai solid al Codului de bune practici consolidat, care urmeaza sa fie prezentat de semnatari in saptamanile urmatoare, pe baza orientarilor Comisiei publicate in luna mai a anului trecut. Vicepreședinta pentru valori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

