Dezinformarea cu privire la coronavirus atinge cote noi, cu campanii de spam si phishing

"Pe masura ce Coronavirus (COVID-19) continua sa se raspandeasca in intreaga lume, utilizatorii devin din ce in ce mai dezorientati de toate informatiile false care sunt distribuite intr-un ritm foarte rapid. Atacatorii cibernetici au fost printre primii care au profitat de aceasta situatie, sperand sa castige ceva de pe urma utilizatorilor nepriceputi ", spune Tatyana Shcherbakova, senior web content analyst la Kaspersky.



La inceput, am gasit e-mailuri care ofereau produse, cum ar fi masti, iar apoi subiectul a devenit mai frecvent utilizat in e-mailurile de spam din Nigeria. De asemenea,…