Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului rus de Securitate si unul dintre cei mai fideli colaboratori ai lui Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atac ucrainean asupra unor situri de lansare a rachetelor din interiorul Rusiei cu arme furnizate de Statele Unite…

- Un purtator de cuvant al grupului Houthi din Yemen a declarat ca o racheta lansata de o nava de lupta americana care viza forțele navale ale Yemenului din Marea Roșie a explodat in apropierea unei nave deținute de Gabon, conform Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Nava in cauza venea din Rusia,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, "nu se poate multumi cu o victorie teritoriala limitata" si "a decis sa continue razboiul pana la victoria finala", a declarat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului The Guardian, noteaza Mediafax.Josep Borrell a avertizat ca…

- Rusia avertizeaza ca „utilizarea avioanelor tactice de lupta F-16 de pe teritoriul” Romaniei, Slovaciei și Poloniei „va fi considerata de Moscova drept participare a acestor tari la conflictul din Ucraina si va obliga Rusia sa ia masuri adecvate”, relateaza news.ro .

- Rusia a efectuat un atac major cu drone asupra Ucrainei in cursul nopții, lovind facilitați de infrastructura și provocand intreruperi de energie electrica in peste 400 de orașe și sate din sudul, sud-estul și nordul țarii, au declarat sambata oficiali uc

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente de infrastructura in sudul si nordul tarii, a anuntat armata ucraineana, transmite Reuters. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata, lovind elemente…

- Forțele ruse ataca cu disperare unitațile ucrainene care au trecut de partea stanga a raului Nipru, avansand in teritoriul ocupat de ruși din regiunea Herson, in incercarea de a opri o noua ofensiva a armatei ucrainene inspre peninsula Crimeea, potrivit CNBC.

- Orașul Grindavik din Islanda ar putea fi grav afectat de vulcanul care se așteapta sa erupa in cateva ore sau zile, spun experții. Orașul este situat in apropierea centralei geotermale Svartsengi, principalul furnizor de electricitate și apa pentru 30.000 de locuitori din peninsula Reykjanes.Orașul…