Firma CDM, „Depoluari, Decontaminari” a acționat pentru dezinfecție, in perioada pandemiei de coronavirus, in mai multe locuri din județul Timiș. A acționat gratuit, fara a percepe vreun tarif pentru munca depusa. Cei de la „CDM” au lucrat pro bono și au dezinfectat intrarile și salile de așteptare de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, ... The post Dezinfecție la sediul Poliției Timiș și la secțiile din Timișoara. Reprezentanții firmei au oferit serviciul gratuit/Foto appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .