- Decizia prezentata de premierul Narendra Modi are consecințe mai adanci decat simpla izolare a 1.3 miliarde de oameni. Sute de mii de muncitori saraci, care lucrau in metropolele Delhi și Mumbai, se intorc pe jos in localitațile de unde provin. Aceștia locuiesc in mediul rural și și-au pierdut serviciile.…

- India se afla si ea in carantina. Circa 1,3 miliarde oameni au primit ordin de restrictie, iar acestea vor dura cel putin trei saptamani, informeaza Digi24. Dupa anuntul de intrare in carantina, zeci de mii de oameni au luat cu asalt magazinele alimentare, dar si farmaciile, pentru a-si face…

- Peste 1,3 miliarde de oameni se afla in izolare in India, premierul Narenda Modi declarand ca starea de carantina va dura cel putin trei saptamani. In acest context, politistii indieni au fost surprinsi in timp ce ii loveau cu bete de bambus pe cei care nu au respectat restrictiile. Indian police use…

- Milioane de oameni sunt captivi in propriile locuinte in Italia, printre care si romani. Viata lor s-a schimbat radical din cauza pandemiei de coronavirus. Ei au voie sa iasa din case numai in cazuri exceptionale, iar cei care nu respecta carantina risca sa faca si inchisoare.

- India are 21 din primele 30 cele mai poluate orașe din lume, iar șase dintre acestea se afla in top 10, potrivit IQAir AirVisual’s 2019 World Air Quality Report. Ghaziabad, un oraș satelit al capitalei New Delhi din nordul statului Uttar Pradesh, este clasat drept cel mai poluat oraș din lume, potrivit…

- O pacienta britanica a fost trezita din anestezie, in timp ce era operata pe creier, pentru indepartarea unei tumori. Totul s-a intamplat la King’s College Hospital, in Londra, arata ziare.com, care citeaza Time. Pacienta, in varsta de 53 de ani, fusese diagnosticata cu tumoare pe creier in 2013. Femeia…

- Podul cu o lungime de aproape opt kilometri care leaga Danemarca de Suedia va primi un nou strat de vopsea pentru prima data dupa ce a fost deschis traficului in anul 2000, insa finalizarea acestui proiect ambitios va dura 13 ani. Podul Oresund, celebru datorita serialului politist de televiziune…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras luni atentia ca "tensiunile geopolitice sunt la cel mai ridicat nivel din acest secol" si a facut apel la liderii lumii sa opreasca intensificarea acestora, sa dea dovada de retinere maxima si sa reia dialogul, relateaza Reuters. "Acest…