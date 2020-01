Turistii ar trebui sa vizitele obiectivele in intervale orare in care nu sunt foarte aglomerate iar biletele ar trebui rezervate din timp si folosita optiunea skip the line, recomanda consultantii in turism. Alte masuri de protectie suplimentara impotriva imbolnavirii, in cazul in care turistii isi petrec vacanta peste hotare, sunt folosirea dezinfectantului antibacterian si a mastilor medicale de unica folosinta, recomanda consultanti in turism intr-un comunicat remis luni AGERPRES. Aceste masuri suplimentare de protectie costa mai putin de 25 de lei si sunt recomandate de Organizatia Mondiala…