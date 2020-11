Dezinfectanți pe bani europeni Spitalul municipal Oraștie a demarat o achiziție de dezinfectanți. 14 loturi sunt scoase la licitație, avand o valoare totala de 183.783 de lei. 16 noiembrie este data limita pana la care furnizorii pot depune ofertele. ”Obiectivul general al proiectului il reprezinta creșterea capacitații de tratare și gestionare a crizei COVID-19 in timp util și eficient, prin dotarea Spitalului municipal Oraștie cu aparatura medicala, dispozitive și echipamente de protecție necesare tratarii pacienților infectați cu COVID-19 și prevenirea raspandirii infecției cu virusul Sars-COV2”, arata documentul.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

