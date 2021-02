”Dezinfectant de mâini” fals depistat pe piață de ANPC In urma unei acțiuni de supraveghere a pieței desfașurata de reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la sfarșitul saptamanii trecute, pe raza municipiului București, au fost gasite la comercializare produse sub marca ”Kolonya – eau de cologne”, prezentate drept ”dezinfectant de maini”. Ca atare, luni, 15 februarie 2021, ANPC a dispus tuturor structurilor sale […] Articolul ”Dezinfectant de maini” fals depistat pe piața de ANPC apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

