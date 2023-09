Dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame, respinsa la Senat Proiectul privind dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame a fost respins luni la Senat. Acesta mai prevede inlocuirea sanctiunilor penale cu pedeapsa contraventionala cuprinsa intre 1.000 si 3.000 de lei. Au fost inregistrate, in plen, in favoarea raportului de respingere propus de Comisia juridica, 107 voturi „pentru”, unul impotriva […] Citește Dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame, respinsa la Senat in Alba24 .