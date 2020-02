Dezgheț China-Vatican: întâlnire istorică între miniștrii de externe În plina izolare internaționala din cauza infecției coronavirusului, în zidul dintre China și Vatican se întrevede o fisura. Întâlnirea dintre ministrul de externe al Sfântului Scaun și cel din Republica Populara Chineza a fost cea mai importanta reuniune din 1951, de când cele doua țari au rupt legaturile diplomatice, continuând dialogul care a început acum câțiva ani cu multa dificultate, potrivit Rador, care citeaza Il Sole.



Întrevederea dintre arhiepiscopul Paul Gallagher și Wang Yi a avut loc vineri, cu ocazia Conferinței

Sursa articol: hotnews.ro

