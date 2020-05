Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut dezertor nord-coreean, acum parlamentar sud-coreean, sustine ca este sigur in proportie de 99- ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a murit. Ji Seong-ho crede ca autoritatile de la Phenian vor anunta acest lucru in urmatoarele doua zile. Dezertorul sustine ca a aflat din surse sigure ca…

- Un cunoscut dezertor nord-coreean, acum parlamentar sud-coreean, sustine ca este sigur in proporție de 99% ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a murit. Ji Seong-ho crede ca autoritațile de la Phenian vor anunta acest lucru in urmatoarele doua zile, potrivit Mediafax.

- Un cunoscut dezertor nord-coreean sustine ca este sigur 99% ca dictatorul Kim Jong-un este mort. Ji Seong-ho spune ca anuntul va fi facut de autoritațile de la Phenian weekendul acesta. Liderul suprem nord-coreean nu a mai fost vazut in public de la inceputul lunii aprilie, potrivit Mediafax.

- Un dezertor nord-coreean susține ca liderul de la Phenian este mort, ba chiar anunțul decesului va fi facut in acest weekend. Aceste speculații apar dupa ce s-a scris ca Kim Jong-un ar fi murit in urma unei operații pe inima sau s-ar fi izolat de teama coronavirusului, toate acestea dupa ce nu a mai…

- Zvonurile privind starea de sanatate a liderului nord-coreean Kim Jong un concureaza pandemia de Covid-19 și țin capul de afiș al presei internaționale. Puține informații razbat de la Phenian iar lumea intreaga se intreaba cine i-ar putea succeda la putere in cazul in care zvonurile privind decesul…

- "Kim Jong-un este mort", susține un profesor italian care preda la o Universitate prestigioasa din Beijing. In ultimele saptamani, zvonurile privind starea grava de sanatate a liderul suprem al Coreei de Nord alimenteaza informația care a aparut deja in presa.

- Agentia Reuters trece in revista posibilii succesori la putere la Phenian, dupa ce CNN si ziarul Daily NK din Coreea de Sud au vehiculat marti informatii din surse confidentiale despre o presupusa interventie chirurgicala sau procedura cardiovasculara suferita de liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…