- Ursii polari au devenit fata blanoasa a crizei climatice. Expertii au prevenit in trecut ca aceste animale ar putea disparea complet in cateva decenii, pe masura ce ghetarii arctici pe care vaneaza ursii se topesc.

Urșii polari sunt printre animalele cele mai afectate de schimbarile climatice, iar experții susțin ca specia ar putea disparea in urmatorii zeci de ani, pe masura ce banchiza din regiunea arctica se topește. Cu toate acestea, cercetatorii care participau la un studiu finanțat de NASA au descoperit…

- Insula Delos din Grecia a devenit simbol al dezastrelor provocate de incalzirea globala. Cade, incet-incet, prada eroziunii si localnicii incearca prin toate mijloacele sa atraga atentia asupra pericolului.

Refugiul Pilatte, situat la o altitudine de 2.577 de metri in Alpii francezi, a fost inchis ''definitiv'' din motive de securitate, incalzirea globala destabilizand soclul stancos pe care a fost construit, a indicat Federatia franceza a cluburilor alpine si montane, informeaza AFP.

Refugiu din masivul…

Vremea calda va fi din nou predominanta in cea mai mare parte a Europei, in vara acestui an, dupa cea mai calduroasa vara inregistrata pe continent anul trecut. Bucureștiul va avea intre 31 și 38 de zile cu temperaturi de peste 32 de grade.

Razboiul din Ucraina declanșat de Rusia a fost un avertisment pentru ca intreaga lume sa renunțe la combustibilii fosili, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a anunțat un plan de accelerare a trecerii mondiale la energie regenerabila, relateaza CNN . In timpul lansarii…

Problema alimentara este cruciala in lupta impotriva incalzirii globale, a subliniat cercetatoarea Cynthia Rosenzweig, care studiaza de decenii interactiunile dintre schimbarile climatice si ceea ce mancam, relateaza vineri AFP. Cercetarile sale in cadrul NASA, la celebrul Centru Spatial Goddard, care…